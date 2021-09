Il contratto firmato in estate da Dennis Schröder con i Boston Celtics ha fatto molto discutere. L’importo (5,9 milioni di dollari) è di molto inferiore a quello del quadriennale da 84 complessivi che gli avevano offerto i Los Angeles Lakers.

Il web allora si è scatenato con le prese in giro nei confronti del tedesco. Lui però sembra averla presa con filosofia, almeno a giudicare dal post pubblicato su Instagram in occasione del suo compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dennis Schröder (@ds17_fg)

Dennis Schröder si è fatto fotografare di fianco ad alcune macchine di lusso, segno inequivocabile del fatto che in ogni caso non ha problemi economici, e a delle borse. “Lo farò solo UNA volta! Inserite le vostre battute ‘fumble the bag’ qui sotto” ha scritto il tedesco, pubblicando anche alcuni dei meme realizzati riguardo la sua scelta di lasciare i Lakers, guadagnando molto bene. “Fumble the bag” è un’espressione che significa sostanzialmente perdere dei soldi.

Nei commenti il giocatore ha autorizzato tutti a prenderlo in giro ma sono arrivati molti attestati di stima da tanti colleghi, certi che in futuro strapperà un accordo più remunerativo.

