NBA – DeMarcus Cousins firmerà con i Los Angeles Clippers

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile firma con i Boston Celtics, invece saranno i Los Angeles Clippers a dare una chance a DeMarcus Cousins. Il centro, tagliato da Houston a febbraio, era free agent e firmerà un contratto di 10 giorni, come riportato da Shams Charania.

Sources: Cousins is in LA and is starting testing protocols to join the Clippers. He is former teammates of Rajon Rondo (New Orleans, Sacramento)/Patrick Patterson (Kentucky, Sacramento), played with Kawhi Leonard in past All-Star games, and adds depth to Clippers’ frontcourt. https://t.co/8GVp2HAS8E

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2021