NBA – Deni Avdija, infortunio alla gamba e stagione finita

Ieri notte gli Washington Wizards hanno superato di misura i Golden State Warriors, portandosi ufficialmente nella Top 10 ad Est grazie alla sconfitta di Chicago. Se la stagione terminasse oggi, Washington sarebbe qualificata per il Play-in, al momento unico obiettivo realistico per la franchigia. Nella gara di ieri notte i capitolini hanno però perso il rookie Deni Avdija per il resto della stagione.

Nel corso del secondo quarto l’israeliano è ricaduto male dopo un rimbalzo, lasciando il campo su una sedia a rotelle. Gli esami ai raggi X hanno evidenziato una microfrattura alla caviglia destra, Deni Avdija non rientrerà quest’anno ma non avrà bisogno di operazione. L’ex Maccabi Tel-Aviv chiude la sua prima annata in NBA con 6.3 punti e 4.9 rimbalzi di media in 54 partite, di cui 32 iniziate in quintetto.

X-Rays on right ankle of Wizards rookie F Deni Avdija reveal a hairline fracture, source tells ESPN. MRI tomorrow. Season over, but no surgery expected to be needed. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 22, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.