NBA – Dennis Schroder ha rifiutato un ricco rinnovo dai Lakers

Dennis Schroder sta disputando una stagione molto positiva con i Los Angeles Lakers, ai quali era arrivato durante la scorsa offseason tramite uno scambio con gli Oklahoma City Thunder. Il tedesco sta mantenendo 15.4 punti e 4.9 assist di media, partendo sempre in quintetto.

Il rinnovo di Schroder sarà però uno dei temi più caldi dell’estate giallo-viola, visto che il suo contratto firmato nel 2017 con gli Atlanta Hawks scadrà solo tra qualche mese. Finora i Lakers non sono riusciti a strappare un accordo con il giocatore per il rinnovo, nonostante un’offerta di un quadriennale da 84 milioni di dollari: secondo Brian Windhorst di ESPN, questa proposta sarebbe stata rifiutata dal giocatore nelle scorse settimane, probabilmente nel tentativo di guadagnare ancora di più tra pochi mesi. Il contratto attualmente in vigore ha pagato Schroder 70 milioni di dollari in 4 anni.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.