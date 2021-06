Dennis Schroder aveva avuto una stagione abbastanza positiva con i Los Angeles Lakers, fino ai Playoff. Il tedesco, che sarà free agent in estate, ha infatti giocato una postseason molto al di sotto delle aspettative con una terribile Gara-5 contro Phoenix e una Gara-4 da 8 punti e 3/13 al tiro.

La sentenza su Schroder è arrivata nelle scorse ore da un tifoso d’eccezione, nonché ex presidente giallo-viola: Magic Johnson. La leggenda, ospite ad una radio di Los Angeles, ha criticato l’ex Thunder dichiarandolo un giocatore “non da Lakers“.

Non penso che Dennis Schroder sia da Lakers. È solo la mia opinione, non so se lo confermeranno o no. Non penso che porti alla squadra una mentalità vincente e l’attitudine che ci serve, poteva dimostrare di esserne capace in questa serie ma ha fallito. Se tornerà ai Lakers, lo supporterò e tiferò per lui, ma non credo sia un giocatore da Lakers.