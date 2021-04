Ieri notte i Los Angeles Lakers hanno recuperato Anthony Davis dopo oltre 2 mesi di assenza: il lungo giallo-viola ha giocato 16′, segnando 4 punti, e la sua squadra ha perso contro Dallas. Al termine della gara però Dennis Schroder non ha fatto drammi, nonostante i Lakers al momento siano quinti ad Ovest sul 35-24. Il playmaker tedesco, che in questo periodo di emergenza è stato tra i leader della squadra di Vogel, ha dichiarato che ai Lakers non interessa la posizione nella quale chiuderanno la stagione. LA sarà la squadra da battere anche senza fattore campo, secondo Schroder.

“Se dovessi scommettere in una serie da 7 partite contro chiunque, punterei i miei soldi su di noi” ha dichiarato Schroder.

Schröder: “If everybody is there in a seven-game series, I’d put my money on us.” — Christian Rivas (@RadRivas) April 23, 2021

Poche ore dopo, durante una live su Twitch in cui giocava a Call of Duty, il tedesco ha anche lanciato un messaggio ai Brooklyn Nets, che un paio di settimane fa i Lakers avevano sconfitto nonostante le assenze di LeBron e Davis. Ad un utente che in chat gli aveva scritto “Nets in 4”, Dennis Schroder ha risposto senza peli sulla lingua: “Nets in 4 il mio c**o!”. Proprio durante la gara contro i Nets, Schroder aveva discusso animatamente con Kyrie Irving, venendo espulso e causando le ire dell’avversario per aver utilizzato la N word.

"Nets in four my ass!" Dennis Schroder's response to a fan on Twitch 💀 pic.twitter.com/cM4jcGV3T6 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 23, 2021

