Diversi giocatori professionisti hanno una propria collezione di sneakers. La più famosa ed ampia in NBA è sicuramente quella di PJ Tucker, che possiede oltre 5.000 paia di scarpe, ma ad esempio anche Dennis Schroder ne ha una. Il playmaker dei Los Angeles Lakers l’ha presentata in un Vlog sul proprio canale YouTube, mostrando anche di possedere tra le 30 e le 40 paia di modelli diversi di Kyrie, le signature shoes di Kyrie Irving.

“Sfortunatamente non posso più indossarle. Non è possibile, dopo quel che è accaduto nell’ultima partita. Non posso, non le indosserò più. Faremo un giveaway per chiunque le voglia” ha detto Schroder. Il riferimento è ovviamente allo scontro verbale tra il tedesco e Irving nell’ultima gara tra Lakers e Nets, nella quale entrambi vennero espulsi. Dopo la partita, Irving accusò implicitamente Schroder di averlo chiamato con la N-word, qualcosa che lui sembra non tollerare anche tra persone di colore.

Kyrie Irving’s sneakers won’t touch Dennis Schroeder’s feet ever again says Lakers PG: “Unfortunately l can’t wear them no more. It’s not possible after what happened in the game.

“I can not do it. Not going to wear it again. We will do giveaways for everybody who wants them.” pic.twitter.com/upBy0Zjyvr

