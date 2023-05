NBA, Denver e Miami ribaltano i pronostici: sarà una di loro la vincitrice?

La fase finale dei playoff di Conference è a un passo dai primi verdetti. E potrebbe sancire già da gara quattro. Stradominio Nuggets sui Los Angeles Lakers che alla Crypto.com Arena si impongono per 109-118 portandosi sul 3-0. Situazione analoga, e parziale analogo anche nella Eastern, dove Miami continua a passeggiare su quel che resta dei Celtics: ultimo match 128-102 per il roster della Florida. Le partecipanti alle Finals sembrano già definite. La vincente NBA 2023 sarà molto probabilmente una questione tra Denver e Miami.

Per i Nuggets sarebbe la prima volta nella loro storia di franchigia. E finora nessuno ha mai recuperato un 3-0 nei precedenti dei playoff NBA. Motivo in più per ritenere che Murray e Jokic arrivino alle Finals senza troppi inciampi. La squadra del Colorado può steccarne addirittura tre di fila per giocarsi tutto nella settima di spareggio, ma lo scenario sembra abbastanza improbabile. Del resto i Nuggets sono sembrati la squadra migliore da inizio serie. Non è un caso aver concluso da testa di serie numero 1 della Western. Ai Lakers serve l’impresa, ma nessuno ci è mai riuscito. Da Los Angeles Jamal Murray sembra l’unico a crederci ancora: “Cinque vittorie per prenderci l’anello”. Dal canto loro, il roster di Malone sembra costruito nel modo giusto, con pazienza e programmazione. Nessuna scorciatoia. La fame agonistica si unisce alla consapevolezza di poter passare all’incasso dopo anni di investimenti. In California si intuisce il nervosismo dei Lakers. In gara 3 LeBron travolge l’arbitro e gli spacca il labbro: volontarietà o coincidenza? Provocatorio l’arbitro: “Da 25 anni volevi farlo”.

Dalla Western alla Eastern cambia solo il paesaggio, ma il parziale dopo le prime 3 è praticamente lo stesso. Il punteggio sorride a Miami che ha vinto entrambe le sfide al TD Garden di Boston e si è imposta in casa al Kaseya Center. Celtics chiamati all’impresa per restare in vita, in una serie di almeno tre gare che sembra già abbastanza compromessa. Ottavo posto al termine della regular season, Miami ha stravolto i pronostici e disarcionato i Celtics dai favoriti. Il roster di Spoelstra ha trovato un successo fondamentale grazie ai 29 punti di Vincent e ai 22 di Robinson. Tra gli ospiti l’unico a provare a salvarsi è stato Jayson Tatum, in doppia doppia a 14 e con 10 rimbalzi. Adesso il vantaggio è stellare. I biancoverdi sono quasi all’ultima chiamata. Il successo degli Heat è praticamente senza appello e avvicina non solo il titolo ad Est, ma soprattutto alla possibilità di giocarsi le Finals. La vendetta, dopo il ko in gara-7 dello scorso anno, è quasi completa.

Sorprendente, quanto inspiegabile, il tracollo del roster di Mazzulla. E Magic Johnson pungola i Celtics dopo l’ultima sconfitta: “Mai visti così in 44 anni”. L’ex Lakers ha praticamente attaccato la squadra di Boston su Twitter, quasi accecato dall’incredulità: “In 44 anni di NBA non ho mai visto arrendersi una franchigia in grado di vincere 17 titoli NBA come i Celtics. Sono certo che tutti i tifosi di Boston in giro per il mondo, in questo momento, siano disgustati e affranti”. Parole forti, quelle rivolte a Tatum & co., che in parte nascondono e in parte svelano il dispiacere per la situazione analoga della sua ex squadra, che sta gradualmente cedendo il posto ai Nuggets di Jokic e Murray per la conquista delle Finals NBA. Insomma, il tweet di tweet di Magic Johnson potrebbe anche tornare indietro come il più classico dei boomerang al veleno.

Inizia adesso la fase più calda del finale di stagione. La gara 4 di entrambi gli accoppiamenti può sancire immediatamente l’accesso in finale per Denver e Miami, ritardare la qualificazione o rimettere in gioco le sorti di Los Angeles e Boston. Finora nella storia della NBA non c’è mai stato un doppio “sweep”, ossia due 4-0, nelle finali di Conference. La East e la West coast fremono per conoscere i verdetti.