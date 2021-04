NBA – Denver in apprensione per Jamal Murray: si teme il crociato

Tra poche ore si saprà con certezza l’entità dell’infortunio di Jamal Murray, subito nell’ultima gara contro i Golden State Warriors dominata da Steph Curry. La stella dei Denver Nuggets è stata costretta ad uscire dal campo estremamente dolorante al ginocchio a partita virtualmente conclusa, con meno di un minuto da giocare e i suoi a -7.

Murray si era lanciato velocemente a canestro nella speranza di guidare i Nuggets ad una clamorosa rimonta, ma è atterrato male dopo un contatto con Wiggins. Il giocatore è uscito dal campo con le proprie gambe, rifiutando anche la sedia a rotelle che gli era stata portata. Tuttavia ci sono grandi timori per Murray, il più grande è sicuramente quello della possibile rottura del crociato.

Denver è in piena corsa per uno dei primi 4 posti ad Ovest, attualmente quarta con un record di 34-20 ma reduce da due sconfitte consecutive. Jamal Murray è il secondo miglior realizzatore dei Nuggets con 21.2 punti di media, un eventuale suo forfait per un lungo periodo potrebbe compromettere del tutto la stagione della franchigia.

Le parole di coach Mike Malone nel post-partita non hanno rassicurato di certo i tifosi. “Pregate per Jamal Murray. Speriamo di avere presto aggiornamenti. Al momento gli fa male, e io sono addolorato per questo” ha dichiarato l’allenatore dei Nuggets. “Sappiamo tutti quanto è importante per noi. Insieme a Nikola [Jokic, ndr], è il nostro miglior giocatore. Ci ha portato di nuovo ad alti livelli… Ora la nostra preoccupazione è per le sue condizioni” ha invece detto Michael Porter Jr.

Tantissimi sono stati inoltre i colleghi di Murray che hanno manifestato la propria solidarietà sui social. Ja Morant, Zach LaVine, Trae Young, Rudy Gobert e Jusuf Nurkic hanno tutti pubblicato messaggi su Twitter. In attesa di conoscere quali siano le reali condizioni del giocatore dei Nuggets.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.