Il taglio di un paio di giorni fa di DeMarcus Cousins da parte dei Milwaukee Bucks aveva molto sorpreso. La franchigia campione NBA si era privata di Boogie, nonostante buone prestazioni nelle settimane precedenti, per non garantire il suo contratto per il resto della stagione e mantenere flessibilità. Si era però intuito che Cousins non sarebbe rimasto free agent a lungo e ora i Denver Nuggets hanno deciso di firmarlo con un decadale.

DMC sarà dunque la riserva di Nikola Jokic, dopo aver segnato 9.1 punti di media con 5.8 rimbalzi in 17 partite a Milwaukee.

The Denver Nuggets are planning to sign free agent center DeMarcus Cousins to a 10-day contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2022