NBA – Denver Nuggets, in arrivo Austin Rivers per sostituire Murray

Saranno probabilmente i Denver Nuggets la prossima squadra di Austin Rivers. La franchigia del Colorado ha incassato un paio di giorni fa la notizia della rottura del crociato per Jamal Murray ed è dovuta subito correre ai riparti per un’altra point guard. Secondo Shams Charania, i Nuggets sarebbero in trattativa avanzata con Rivers, free agent.

Austin Rivers aveva iniziato la stagione a New York, salvo poi venire scambiato ad Oklahoma City e lì tagliato subito dopo. In stagione, il figlio di Doc Rivers stava mantenendo fin qui 7.3 punti di media in 21 gare.

Free agent guard Austin Rivers and the Denver Nuggets are in serious talks toward a deal, pending health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2021

Decima chiamata assoluta al Draft 2012, Rivers ha giocato con Pelicans, Clippers, Wizards, Rockets e Knicks durante la propria carriera.

