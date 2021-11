Jamal Murray tornerà solo tra qualche mese, Nikola Jokic è attualmente ai box, ma la situazione infortuni dei Denver Nuggets rischia di complicarsi ulteriormente. Michael Porter Jr, che ha giocato l’ultima partita il 6 novembre, rischia ora di dover star fermo per tutta la stagione. Il giocatore, che nella offseason ha firmato al massimo salariale, non ha tempi di recupero definiti per i soliti problemi alla schiena che lo tormentano dal college.

Secondo Mike Singer del Denver Post, questo infortunio coinvolgerebbe un nervo e per questo potrebbe essere necessaria un’operazione chirurgica. Qualora Porter Jr si operasse, starebbe fuori per il resto della stagione. Si tratterebbe di una gigantesca tegola per i Nuggets, visto che il classe 1998 è un titolare. Nelle prime partite stagionali, Porter Jr segnava 9.9 punti di media, quasi la metà rispetto ai suoi numeri dell’anno scorso.