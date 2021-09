I Denver Nuggets, che un paio di settimane fa avevano esteso il contratto di Aaron Gordon, mettono a segno un’altra conferma importante: quella di Michael Porter Jr. Il lungo, 14° scelta al Draft 2018, firmerà un nuovo quinquennale da 172 milioni di dollari che, con i bonus, raggiungerà i 207 milioni di dollari complessivi. Si tratta di un contratto al massimo salariale, il terzo per Denver dopo quelli di Nikola Jokic e Jamal Murray.

Michael Porter Jr sta per entrare nell’ultimo anno del suo contratto da rookie, quindi questo nuovo accordo partirà solo dalla stagione 2022-23. Il giocatore classe 1998 ha vissuto una stagione molto positiva l’anno scorso, mantenendo 19.0 punti e 7.3 rimbalzi di media e affermandosi come il 4 titolare dei Denver Nuggets.

Se tutto rimarrà com’è, nella stagione 2022-23 Denver sarà la quarta squadra ad avere a libro paga tre massimi salariali dopo Brooklyn (con Irving, Harden e Durant), Golden State (con Curry, Thompson e Wiggins) e i Lakers (con LeBron, Davis e Westbrook). Un investimento decisamente importante.

Porter Jr., deal is worth $172M unless he reaches the designated max criteria and makes one of the three All-NBA teams this season.

