I Denver Nuggets perdono almeno momentaneamente una pedina fondamentale: Will Barton, come riportato da Shams Charania, ha deciso di declinare la Player Option da 14.7 milioni di dollari sull’ultimo anno di contratto. Barton potrebbe comunque firmare un nuovo accordo con i Nuggets in free agency.

Denver Nuggets guard Will Barton will decline his $14.7 million player option for the 2021-22 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Both sides are hopeful to find a deal in free agency.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2021