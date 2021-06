Lo swingman dei San Antonio Spurs, DeMar DeRozan, ha dato una risposta interessante quando gli è stato chiesto chi secondo lui dovrebbe essere nella lista dei migliori giocatori di uno contro uno della NBA in questo momento, a parte se stesso. DeRozan è probabilmente uno dei migliori talenti individuali della lega e questo no, non è in discussione.

Quando gli è stato chiesto chi secondo lui dovrebbe inseguirlo nella lista dei migliori giocatori di uno contro uno della NBA, la sua risposta è stata abbastanza semplice.

“Io, io e io”, ha detto scherzosamente DeRozan in un video su Instagram.

DeMar DeRozan names his top three 1-on-1 players in the league @DeMar_DeRozan 👀 (via shotbymuhammad/Instagram) pic.twitter.com/uXw6Fac60C — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 21, 2021

Niente da fare per James Harden, Steph Curry e Kevin Durant, DeMar DeRozan è il più forte di tutti nell’uno contro uno in NBA, quanto meno a detta sua.