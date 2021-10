I Chicago Bulls dal nuovo look sembrano una squadra NBA da tenere d’occhio dopo quest’inizio di stagione e l’ex fenomeno dei Bulls, Derrick Rose, sta sicuramente prendendo nota. Rose e la sua squadra dei New York Knicks hanno fatto visita allo United Center giovedì e, nonostante i Knicks abbiano consegnato ai Bulls la loro prima sconfitta della stagione, l’ex MVP di Chicago riconosce quanto sia dura questa nuova squadra dei Bulls.

“Ho sentito parlare dell’eccitazione che c’è qui intorno”, ha detto Rose tramite NBC Sports. “So che è fantastico per la città rendersi conto di avere una squadra davvero buona”.

È stata una notte agrodolce per l’ex prima scelta assoluta. I Bulls stavano celebrando la “Joakim Noah Night” ma New York ha rovinato la festa perché ha finito per consegnare ai Bulls la prima sconfitta casalinga in questa stagione con una sottile divario per 104 a 103, nonostante un impressionante 12-0 per Chicago negli ultimi tre minuti della contesa.

“Non ho un ricordo perché tutti hanno formato quello che sono ora: il buono, il brutto, il cattivo”, ha detto Rose ricordando il suo tempo con i Bulls. “Anche partire da qui è stato piuttosto difficile, ma tutto accade per un motivo. Quindi quando torno qui, ho questa sensazione nostalgica. Le parole non possono davvero spiegarlo. È solo una sensazione e un’atmosfera che ho”.

Chicago non dimenticherà mai il fenomeno NBA Derrick Rose, e viceversa.

Leggi anche: Doc Rivers aggiorna sulla situazione mentale di Ben Simmons