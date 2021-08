Derrick Rose ha firmato un contratto triennale del valore di 43 milioni di dollari in NBA con i New York Knicks, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN.

Free agent G Derrick Rose has agreed to a three-year, $43M deal to return to the New York Knicks, source tells ESPN.

