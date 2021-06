Come sempre, dopo l’annuncio, nel frattempo diventato ufficiale, della vittoria dell’MVP di Nikola Jokic, sono arrivati i risultati precisi delle votazioni dei media riguardo il premio di miglior giocatore. Il centro serbo ha dominato, staccando ampiamente Joel Embiid, secondo, il quale a sua volta ha preceduto Steph Curry, terzo. Giannis Antetokounmpo, reduce da due stagioni in cui aveva già vinto l’MVP, è arrivato quarto, con Chris Paul quinto. Oltre a questi 5, l’unico ad aver ricevuto un voto per il primo posto nella classifica di MVP è stato Derrick Rose.

Una scelta che ha fin da subito fatto storcere il naso a diversi utenti sui social. La stagione di D-Rose, prima a Detroit e soprattutto poi a New York, è stata sicuramente molto positiva ma ben lontana dall’essere ai livelli dell’MVP. La point guard dei Knicks è stata tra i finalisti per il Sesto Uomo dell’Anno, andato alla fine a Jordan Clarkson. Il mistero però è stato risolto poco dopo, con l’intervento di Tim Frank, portavoce della NBA. Nessun giornalista avrebbe selezionato Rose, ma quel voto sarebbe a nome dei tifosi.

The first-place vote for Derrick Rose was a cumulative fan vote for the MVP award rather than a media member, league spokesman Tim Frank confirms.

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 8, 2021