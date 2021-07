Tredici anni dopo essere stato accolto a Windy City come prima scelta assoluta al Draft NBA, Derrick Rose tornerà a giocare per i Chicago Bulls la prossima stagione? Il 32enne, che attualmente è ancora sotto contratto con i New York Knicks, è al tramonto della sua carriera e molte persone hanno accarezzato l’idea di un suo possibile ricongiungimento con la città che lo ha adottato a braccia aperte nel Draft NBA del 2008. Ora che Rose è un free agent senza restrizioni alla sua quattordicesima stagione in NBA, il pensiero di un suo ritorno sembra essere sempre più reale.

“Derrick Rose è un altro nome a Chicago”, ha detto Adrian Wojnarowski di ESPN. “Non credo che sia necessariamente in cima alla loro lista di priorità ma, se non torna a New York, c’è un ruolo per Derrick Rose ai Bulls?”.

Derrick Rose Bulls reunion seems unlikely but would be amazing. 🌹🌹🌹 (h/t @AhnFireDigital ) pic.twitter.com/5luNRzJlHm — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 25, 2021

L’ex MVP ha avuto una media di 19,4 punti a partita nella sua settima apparizione ai playoff contro gli Atlanta Hawks. Sebbene siano stati eliminati dopo solo cinque partite, è chiaro che Derrick Rose è lungi dall’essere alla fine della sua straordinaria carriera NBA e potrebbe fare molto bene ai Chicago Bulls.

