NBA – Detroit cede Mason Plumlee agli Charlotte Hornets

Al Draft i Detroit Pistons sembrano indirizzati a chiamare Cade Cunningham come prima scelta, ma nell’attesa fanno spazio nel frontcourt, affollatissimo dopo la scorsa offseason. La franchigia ha ceduto Mason Plumlee e la scelta numero 37 di questa notte agli Charlotte Hornets in cambio della 57.

Detroit si libera di un contratto ingombrante (Plumlee guadagnerà 8 milioni di dollari per le prossime due stagioni), ma le costa 20 posizioni al Draft. Nell’ultima stagione il lungo ha mantenuto 10.4 punti, 9.3 rimbalzi e 3.6 assist di media.

