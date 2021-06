“Suns in 4!” aveva urlato un tifoso dopo aver malamente preso a pugni un fan dei Nuggets al Pepsi Center al termine di Gara-3. I due erano venuti alle mani per via di un iniziale sfottò, ma secondo la ricostruzione il tifoso Nuggets avrebbe colpito per primo, avendo poi la peggio e scappando a gambe levate. La previsione di Nick McKellar, così si chiama il fan dei Phoenix Suns, si è poi avverata: la squadra ha vinto Gara-4 ed ha eliminato Denver con uno sweep. Per questo motivo Devin Booker si è messo alla sua ricerca, twittando: “Mi servono info su quest’uomo”.

Poco dopo, nelle storie di Instagram, Booker ha condiviso un messaggio privato inviatogli dallo stesso tifoso. Nelle poche righe scritte, McKellar si è scusato per il proprio comportamento che mette in cattiva luce anche tutti gli altri tifosi, dicendo di aver agito per difesa personale. “Difesa personale” ha aggiunto la stella dei Suns nella sua storia, come a giustificare in questo modo l’azione del tifoso. E chissà che ora per l’uomo non arrivi anche un regalo da parte di Devin Booker, magari dei biglietti per le prime Finali di Conference dei Suns dal 2010.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.