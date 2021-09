La star NBA dei Phoenix Suns, Devin Booker, è risultato positivo al COVID, motivo per cui è stato inserito nel protocollo di salute e sicurezza della lega mentre si dirigeva al training camp della franchigia dell’Arizona.

I Suns hanno annunciato domenica che Booker non potrà partecipare al Media Day di lunedì e all’inizio del training camp a causa del protocollo. Durante una live su Twitch, l’NBA Devin Booker ha confermato di essere positivo al temuto COVID, rivelando che lo è da circa una settimana.

Per Kellan Olson di Arizona Sports, Booker ha anche condiviso alcuni dei sintomi con cui ha a che fare, inclusi la perdita del senso del gusto e dell’olfatto. Il fenomeno dei Suns, tuttavia, ha rifiutato di dire se ha fatto il vaccino o meno:

Devin Booker on his Twitch stream (https://t.co/tm4EgGPJBg) confirms he has COVID-19. Said it has been about a week and he'll be back in no time. He said he's straight right now and the worst part is no taste and smell. He did not want to say if he has been vaccinated or not.

— Kellan Olson (@KellanOlson) September 27, 2021