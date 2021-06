NBA – Devin Booker ha chiesto consiglio al “re” dei giocatori mascherati

Devin Booker è stato costretto a giocare gara 3 delle finali di Conference con una vistosa maschera per proteggere il naso, colpito duramente nel corso della sfida precedente.

Secondo il giornalista americano Marc J. Spears, il giocatore dei Phoenix Suns avrebbe chiesto consiglio a uno che di maschere protettive se ne intende, Rip Hamilton. L’ex Pistons, infatti, ha giocato per gran parte della sua carriera con una maschera e ha potuto dare a Booker qualche consiglio utile.

Former Pistons star @ripcityhamilton told @TheUndefeated he received a call from Devin Booker yesterday for advice on how best play in a protective mask. Rip told him to never take it off during the game and to view it as extra protection from being poked in the eye during drives pic.twitter.com/A1XqXN0Cms

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 25, 2021