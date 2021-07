Devin Booker è uno dei giocatori che Kobe Bryant aveva preso sotto la propria ala protettrice, dando loro consigli per avere almeno in parte il suo successo. La guardia dei Phoenix Suns sembra aver fatto tesoro di questi suggerimenti e in alcune movenze ricorda proprio il compianto Black Mamba. In molti in queste settimane, con Booker che ha raggiunto le Finals, lo stanno paragonando proprio a Bryant.

La stella dei Suns però non ne vuole sapere. Intervistato da Richard Jefferson durante la trasmissione The Jump, Booker ha ammesso di avere Kobe come modello ma ha anche aggiunto di “non dover mai essere paragonato” a lui.

Non ho pensato troppo a questi paragoni tra me e Kobe. So che la gente ne sta parlando e anche a me è capitato di confrontarci. Kobe ha fatto tantissimo per me come mentore, mi ha lasciato molti suggerimenti. Cerco di assorbire dei pezzi della sua mentalità e del suo approccio, ma non dovrei mai essere paragonato a Kobe Bryant.

“I should never be compared to Kobe Bryant.” —Devin Booker pic.twitter.com/hcXFSPLScm — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 19, 2021