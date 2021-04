NBA – Dirk Nowitzki ha rivelato che Kobe Bryant provò a portarlo ai Lakers

Dirk Nowitzki e Kobe Bryant sono stati rivali per tutta la carriera, a darsi battaglia nella Western Conference. Se in stagione regolare, su 53 incontri, i Los Angeles Lakers di Kobe ne hanno vinti 32, nei Playoff è andata diversamente. Solo uno scontro, nel 2011, vinto dai Dallas Mavericks per 4-0.

Durante un’intervista a ESPN in cui ha parlato anche della decisione di non lasciare mai Dallas, Nowitzki ha rivelato però che Kobeprovò in un’occasione a convincerlo ad andare ai Lakers.

Non ho mai ricevuto grossi corteggiamenti in free agency, penso che tutti sapessero che amavo Dallas e volevo vincere lì. Ricordo che un anno Kobe Bryant mi contattò, ovviamente per me fu un onore. Penso fosse dopo che avevamo vinto il titolo e il mio quadriennale era scaduto. Kobe stava ancora dominando a Los Angeles. Abbiamo parlato, ci siamo scambiati messaggi per un po’, ma gli dissi: “Ascolta, mi dispiace e so come vanno le cose. Dallas è la mia città e la mia casa, sarebbe super strano se indossassi un’altra maglia”. Credo lo abbia capito perfettamente, anzi penso che da quel momento mi rispettasse ancora di più.

Nowitzki non ha più avuto l’occasione di vincere un titolo con i Mavs dopo quello del 2011, mentre Kobe Bryant quella stessa estate “ricevette” due regali come Dwight Howard e Steve Nash. Mosse di mercato che non funzionarono per i Lakers, attesi da una stagione molto complessa e chiusa all’ottavo posto con tanto di eliminazione al primo turno di Playoff per 4-0.