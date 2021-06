Dirk Nowitzki e Luka Doncic hanno giocato insieme per una stagione, prima del ritiro della leggenda tedesca. Già allora lo sloveno aveva mostrato di poter essere una delle stelle NBA del futuro, ma la sua crescita nei successivi 2 anni è stata impressionante. Doncic ha portato i Dallas Mavericks ai Playoff in entrambe le stagioni, non riuscendo a superare i Clippers né nel 2020 né nel 2021 ma non di certo per colpa sua.

Nowitzki dopo il ritiro non è stato troppo presente alle partite dei Mavs, ma per questi Playoff si è fatto vedere anche nelle trasferte a Los Angeles. Raggiunto da TMZ all’uscita dello Staples Center al termine di Gara-7, al tedesco è stato chiesto se pensi che Doncic possa un giorno superarlo come “miglior giocatore dei Mavericks di sempre”. La risposta di Dirk è stata sorprendente:

È già il miglior giocatore dei Dallas Mavericks di sempre. Gioca in maniera incredibile.

Parole di grande stima da parte di Nowitzki nei confronti di un Doncic davvero straripante nella serie contro i Clippers. Forse però metterlo davanti ad una leggenda come Dirk, simbolo sportivo per la città di Dallas, dopo appena 3 anni è ancora prematuro.

