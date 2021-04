NBA – disordini a Minneapolis: rinviata la sfida fra Timberwolves e Nets

A Minneapolis sono in corso violenti scontri fra manifestanti e forze dell’ordine dopo l‘uccisione dell’afroamericano Daunte Wright, presumibilmente per mano della polizia.

A causa delle tensioni la NBA ha disposto il rinvio della partita fra Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets.

Il match, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, dovrebbe essere rinviato di 24 ore con le due squadre che dovrebbero scendere in campo domani.

The Nets-Timberwolves could be played on Tuesday in Minneapolis, sources tell ESPN. Nets play in Philadelphia on Wednesday; Timberwolves host Bucks on Wednesday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 12, 2021