NBA – Diversi giocatori di Cleveland sono frustrati con Collin Sexton?

I Cleveland Cavaliers sono vicini alla fine dell’ennesima stagione negativa. Nonostante la buona partenza, attualmente la franchigia è tredicesima ad Est con un record di 21-43, e nell’ultima settimana si è ripresentato il problema-Kevin Love. Joe Vardon, giornalista che segue i Cavs per The Athletic, ha tracciato una panoramica preoccupante di quanto di negativo stia accadendo in squadra in questi mesi. Tra i retroscena Vardon ne cita anche uno su Collin Sexton.

Sexton può firmare il rinnovo del contratto nei prossimi mesi dopo la miglior stagione in carriera, in cui per ora sta mantenendo 24.4 punti e 4.1 assist di media. Secondo quanto scritto su The Athletic, diversi giocatore di Cleveland sarebbero “frustrati” per come Collin Sexton gestisce la palla, dominando i possessi e passandola raramente. Questa sfaccettatura del gioco della guardia verrebbe anche sottolineata dagli avversari durante le partite per innervosire i suoi stessi compagni. In particolare gli avversari direbbero cose come “Lo sai che tanto non ti passerà la palla”, innervosendo ancora di più i giocatori dei Cavaliers.

