NBA – Doc Rivers e sua figlia spaventati dalle terribili cadute di Joel Embiid

La star NBA dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, subisce molte dure cadute sul campo da basket e il capo allenatore dei Sixers, Doc Rivers, non si è ancora abituato a tutto ciò, ma nemmeno sua figlia.

Rivers ha dichiarato che le “cadute sono spaventose” e dice anche che sua figlia Callie, che è sposata con la guardia dei Sixers, Seth Curry, è costantemente spaventata da esse (via Ramona Shelburne di ESPN):

Dopo una partita, dice Rivers, ha sentito sua figlia, Callie, che è sposata con il playmaker Seth Curry. “Lei mi ha chiamato e ha detto: ‘Joel mi spaventa a ogni gara’ “.

È naturale preoccuparsi quando un essere umano così gigante cade sempre a terra, specialmente quando è qualcuno come il centro Sixers che ha avuto una lunga storia di infortuni nella sua carriera. I tifosi dei Los Angeles Lakers hanno a che fare con la stessa cosa quando si tratta di Anthony Davis.

Ormai il camerunense è abituato a questa situazione, anche se comunque l’ultima volta ha pensato che la suta stagione sarebbe finita anzitempo, proprio a causa di una di queste famigerate cadute, come potete leggere a questo link.

Ora Philly ha bisogno del miglior Joel Embiid possibile per i playoff NBA, cercando di non far preoccupare Doc Rivers e la figlia per le sue cadute.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.