NBA – Doc Rivers ha perso la magia? I numeri delle sconfitte sono impietosi

L’uscita di scena dei Philadelphia 76ers nelle semifinali di Conference sta facendo piovere tante critiche sulla franchigia.

Al centro dei malumori Ben Simmons e il suo impatto offensivo nullo nei momenti decisivi ma anche il coach Doc Rivers. Il front office pensava che avrebbe portato una mentalità vincente che alla fine non è arrivata.

Ecco allora che emergono dei dati che sembrano mettere in crisi l’etichetta di vincente per Rivers. Nessun allenatore nella storia della NBA ha perso così tante volte una gara 7 come lui che è andato ko ben nove volte nella “bella”, di cui addirittura cinque giocando in casa.

Doc Rivers has lost nine Game 7s in his career, the most in NBA history.

Doc Rivers has five Game 7 losses at home, the most in NBA history.

That’s more than twice the next closest coach (Pat Riley with 2).https://t.co/KtxOqb8YHe

— StatMuse (@statmuse) June 21, 2021