NBA – Donald Trump torna alla carica e dà del razzista a LeBron James

Nonostante non sia più il Presidente USA da qualche mese, Donald Trump sembra mantenere le proprie posizioni avverse alla NBA e a LeBron James in particolare. Ieri la stella dei Los Angeles Lakers era stata protagonista di un passo falso sui social, quando aveva messo alla gogna un poliziotto reo di aver ucciso una ragazza afroamericana in Ohio. Maggiori approfondimenti hanno però evidenziato come l’agente avesse sparato alla ragazza perché lei stessa stava aggredendo un’altra persona con un coltello. Il tweet di James, cancellato in pochi minuti, ha comunque generato tante polemiche e dato l’occasione ai suoi detrattori di criticarlo aspramente.

Tra di essi appunto c’è anche Trump. “LeBron James dovrebbe concentrarsi sul basket invece di contribuire alla distruzione della NBA. I suoi sfoghi RAZZISTI sono divisivi, volgari, ingiuriosi e umilianti. Sarà anche un grande giocatore di basket, ma non sta facendo nulla per unire il nostro Paese!” ha scritto Trump in un comunicato ufficiale.

Una polemica che potrebbe sfociare nell’ennesimo battibecco tra LeBron e Donald Trump, qualcosa avvenuto ripetutamente negli anni della presidenza del tycoon. Nel frattempo il figlio maggiore di Trump, Donald Jr, ha rilanciato su Twitter un articolo in cui OJ Simpson criticava James proprio per il tweet riguardo quanto accaduto in Ohio.

OJ dunking on Lebron. 🤣🤣🤣

Imagine how bad you take has to be to bring OJ out for the layup!!!

OJ Simpson hits LeBron James for Ohio cop tweet, slams media for portraying ‘edited versions’ of story | Fox News https://t.co/GsKI12hMbp

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 22, 2021