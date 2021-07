Quello tra Donald Trump e LeBron James è un duello a distanza che non accenna a placarsi. Anche ora che non è più presidente degli Stati Uniti, Trump nomina spesso la superstar dei Los Angeles Lakers, uno dei suoi più grandi detrattori durante il suo mandato nell’Ufficio Ovale. L’ultima menzione è arrivata durante un discorso nel quale l’ex presidente stava parlando della possibilità di avere atleti transgender a competere nelle gare del sesso nel quale si riconoscono, invece che quello biologico. Si tratta di un tema piuttosto caldo negli Stati Uniti, con opinioni molto discordanti.

Trump pensa che un transgender M to F, quindi che è passato dall’essere maschio all’essere femmina, non dovrebbe poter competere nelle gare sportive femminili perché fisicamente avvantaggiato. Per spiegare la propria teoria, l’ex presidente ha fatto, con un po’ di ironia, l’esempio di LeBron, qualora decidesse di farsi operare. Poi però Trump ha fatto un altro commento sui rating televisivi NBA, sottolineando come siano molto migliorati non appena la squadra di James, i Lakers, è stata eliminata. I dati degli ascolti dei Playoff di questa stagione sono effettivamente stati molto superiori a quelli della “bolla” di Orlando, citati anche a suo tempo da Trump.

Sarò onesto. Tutti vogliamo vincere, quindi se fossi un coach non parlerei con molte donne come le conosciamo. Cercherei di reclutare alcune di queste persone che dicono di essere donne. Se LeBron dovesse decidere di fare l’operazione, come potrebbe stare in campo [nelle competizioni femminili, ndr]? E invece secondo queste teorie potrebbe giocare. Avete visto? I rating televisivi erano terribili, ma sono risaliti appena la sua squadra è stata eliminata.

Trump says if he was coaching women’s sports, he would only recruit trans athletes, then speculates on Lebron James transitioning and playing women’s basketball. pic.twitter.com/Z7Wl0Vq3Fc — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 25, 2021