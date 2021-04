NBA – Doncic definito “inarrestabile” dai giornalisti: guardate la reazione

Oltre a essere uno dei migliori giocatori del campionato in questo momento, la superstar NBA dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, è anche molto modesto e simpatico, visto come ha reagito quando gli hanno dato dell’ “inarrestabile”.

La maggior parte dei giocatori NBA avrebbe una giornata di festa se qualcuno li chiamasse inarrestabili. Il regista sloveno, invece, ha semplicemente riso del complimento.

Dopo la vittoria in trasferta per 99 a 86 di Dallas contro i New York Knicks al Madison Square Garden, Doncic è stato applaudito dai commentatori nell’intervista post-partita per l’ennesima prestazione da fenomeno.

Harp: “Come ci si sente a essere un giocatore inarrestabile?”. Luka: “Chi è inarrestabile?”.

“Oggi non ho giocato molto bene. Ma abbiamo vinto, e questo è tutto ciò che conta”, ha detto Doncic.

Inarrestabile è davvero una parola adatta per descrivere il fenomeno di 22 anni originario di Lubiana dopo essersi messo ancora una volta i Mavs sulle spalle.

Doncic ha fatto tutto contro i Knicks, chiudendo con 26 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e 1 recupero in 35 minuti mentre realizzava 11 dei suoi 23 tiri tentati di cui tre triple.

