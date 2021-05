NBA – Doncic diventa il 4° nella storia con una tripla doppia da 20 assist

La superstar dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha avuto una serata mostruosa nella loro emozionante vittoria per 125-124 sui Washington Wizards questa notte. Doncic ha chiuso la prestazione NBA con 31 punti, 12 rimbalzi e 20 assist in carriera. Sì, avete letto bene: VENTI ASSIST. Con ciò, Doncic è diventato solo il quarto giocatore nella storia della NBA a terminare una prestazione con almeno 30 punti, 10 rimbalzi e 20 assist, unendosi alla leggenda dei Los Angeles Lakers, Magic Johnson, alla leggenda dei Milwaukee Bucks, Oscar Robertson, e alla star dei Washington Wizards, Russell Westbrook.

Luka Dončić has recorded the fourth game in @NBA history with 30+ points, 10+ rebounds and 20+ assists. He joins Magic Johnson, Russell Westbrook and Oscar Robertson as the only players to do so. Dončić’s 20 assists are a new career-high. pic.twitter.com/QDkpGHEnhR — Mavs PR (@MavsPR) May 2, 2021

Un altro giorno, un altro risultato fenomenale per la superstar slovena. Sembra che queste pietre miliari siano state la norma per l’europeo al terzo anno con i Dallas Mavericks. Sembra una cosa normale ma davvero non lo è, soprattutto se pensiamo come aveva cominciato quest’annata. 20 assist in una tripla sono un qualcosa di storico per Luka Doncic, il quale ha riscritto molti record e che non vuole fermarsi qui. L’obiettivo più grande però sarà riportare i Dallas Mavericks sul tetto del mondo NBA, anche se non sarà semplice perché ci sono tante franchigie che stanno crescendo e migliorando in questi ultimi anni.

