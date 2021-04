È stata una stagione particolare per Luka Doncic e i Dallas Mavericks. Sebbene mercoledì siano riusciti a ottenere una vittoria preziosissima contro i Detroit Pistons, l’NBA Doncic non ha chiuso con una tripla doppia a causa di un singolo assist dopo aver totalizzato 30 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

Se glielo chiedi, i suoi numeri non contano davvero alla fine di tutto poiché hanno ottenuto un successo fondamentale nella corsa playoff, ma la sensazione che si percepisce dallo sloveno è che gli è rimasto un po’ di amaro in bocca e che avrebbe voluto aggiungerne un’altra al proprio curriculum.

Doncic ha mancato la sua decima tripla doppia in questa stagione NBA per un singolo assist, che ha costretto StatMuse a tirare fuori alcuni numeri interessanti sulla superstar dei Dallas Mavericks.

Luka non ha registrato una tripla doppia nelle ultime 17 partite. L’ultima che ha avuto è stata più di un mese fa. Aveva 9 triple doppie in questa stagione prima di questo momento difficile.

