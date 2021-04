NBA – Doncic scoppia a ridere dopo un CLAMOROSO airball dal tiro libero

Sembra che anche la superstar NBA dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, abbia momentaneamente perso la magia, visto l’airball al tiro libero. Questa notte Doncic, due volte All-Star dei Mavs, ha tirato un libero contro i New York Knicks al Madison Square Garden che non ha nemmeno preso il ferro, qualcosa di veramente inaspettato per uno dal suo talento.

Naturalmente i tifosi newyorkesi non hanno fatto passare in cavalleria questa situazione e hanno iniziato a schernirlo. Doncic, che è un ragazzo molto autoironico, è scoppiato subito a ridere, come potete vedere dal video qui di seguito:

MSG ripping Luka Doncic after he air-balled the FT "Shortie!" 🤣 pic.twitter.com/TFm44tQnwZ — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) April 3, 2021

I tifosi del Madison Squadra Garden erano pochi a causa dei protocolli anti-COVID-19, ma sono sicuramente tornati ai loro modi spietati non appena il tiro di Luka non ha preso nemmeno il ferro ma solo l’aria.

Il 22enne sloveno è riuscito solo a sorridere dopo il suo errore, sapendo benissimo che probabilmente finirà nel programma di Shaquille O’Neal, Shaqtin’ A Fool.

Anche il suo compagno di squadra ed ex giocatore dei Knicks, Kristaps Porzingis, non è sfuggito al trolling poiché il lettone dei Mavs è stato fischiato all’infinito dai fan dei Knicks al suo ritorno nella Grande Mela.

