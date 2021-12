I Dallas Mavericks hanno subito una dura sconfitta questa notte poiché sono stati sconfitti dai potenti Brooklyn Nets per 102 a 99. Luka Doncic è riuscito a mettersi alle spalle i problemi fisici ma sfortunatamente per lui e per i Mavs, i suoi 28 punti non sono stati sufficienti contro Kevin Durant e compagni in NBA.

Dopo la partita, lo stesso Doncic ha ammesso di aver avuto a che fare con un dolore significativo durante il match. La superstar dei Mavs ha avuto a che fare con un infortunio alla caviglia negli ultimi tempi ed è stato effettivamente etichettato come questionable per la gara dell’altra notte. Luka non sembrava il solito contro Brooklyn, il che ha suscitato molte critiche sul suo peso e sulla sua forma fisica.

Non si può negare che Luka Doncic non sia nella migliore forma della sua vita NBA in questo momento. Anche lo stesso sloveno sembra essere d’accordo con questa affermazione:

“Ho avuto una lunga estate. Ho avuto le Olimpiadi, mi sono preso tre settimane di ferie e mi sono rilassato un po’. Forse troppo. Devo rimettermi in carreggiata in fretta”.

La buona notizia qui è che lo stesso Doncic ha riconosciuto i suoi difetti. Questo è sicuramente un buon punto di partenza sia per lui che per i Dallas Mavericks…

