La superstar degli Utah Jazz, Donovan Mitchell, ha cambiato marcia nei playoff del 2021. Dopo un’altra performance importantissima in gara-4 che ha aiutato i Jazz a ottenere il comando per 3 a 1 sui Memphis Grizzlies, il due volte All-Star Donovan Mitchell ha ora scalato la classifica come uno dei migliori giocatori in attività per media punti ai playoff NBA.

Donovan Mitchell ne ha messi altri 30 contro Ja Morant e i Memphis Grizzlies, arrivando così a una media di punteggio post-season di 27,4 per partita. Il 24enne è ora il quarto migliore tra i giocatori in attività con una media punti segnati da 27,4, unendosi a personaggi del calibro di Anthony Davis e LeBron James dei Los Angeles Lakers e Kevin Durant dei Brooklyn Nets (tramite StatMuse).

Highest PPG in the playoffs by an active player (min 25 games): 29.2 — Kevin Durant

28.7 — LeBron James

28.1 — Anthony Davis

27.4 — Donovan Mitchell pic.twitter.com/4a7jwilu2f — StatMuse (@statmuse) June 1, 2021

Questo è un ulteriore riconoscimento per uno che ha la possibilità di diventare un Hall of Famer per quello che ha fatto vedere nelle prime annate a Utah. Chissà se Donovan Mitchell riuscirà a portare gli Utah Jazz in finale di Conference playoff NBA. Non sarà semplice perché gli avversari sono tantissimi. Certo, con queste medie tutto è possibile a Spida Mitchell e alla franchigia di Salt Lake City.

LEGGI ANCHE: Bottiglia lanciata a Kyrie Irving, il durissimo commento di Kevin Durant

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.