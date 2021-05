L’assenza di Donovan Mitchell in gara 1 fra Utah Jazz e Memphis Grizzlies ha fatto molto discutere. Le polemiche, ovviamente, sono aumentate per la sconfitta di Utah, ko nella prima gara dei playoff nonostante la partenza da testa di serie #1.

Mitchell però tornerà a disposizione per il secondo episodio della serie. Match ovviamente che diventa già di capitale importanza per Utah che dovrà necessariamente pareggiare i conti.

Jazz’s Donovan Mitchell will play in Game 2 vs. Memphis, Utah says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 24, 2021