Ieri la NBA aveva annunciato il primo rinvio stagionale a causa Covid-19: oggetto del provvedimento erano state le prossime due gare dei Chicago Bulls, che hanno così tanti giocatori dei protocolli anti-pandemia che non avrebbero potuto disporre del minimo di 8 atleti disponibili contro Detroit e Toronto. I Bulls non sono però l’unica franchigia colpita dal Covid in questi giorni. I Brooklyn Nets, nelle ultime 48 ore, hanno perso a causa dei protocolli Paul Millsap, LaMarcus Aldridge, Javon Carter, James Johnson, DeAndre Bembry, James Harden e Bruce Brown.

Tutti e 7 non giocheranno questa notte contro i Raptors e dovranno stare fermi, almeno per la maggior parte, una decina di giorni come minimo. Da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore, forse la NBA sarà costretta a rinviare anche le partite dei Nets dei prossimi giorni.

Nets guard James Harden and Bruce Brown have entered Covid protocols, lifting Nets total to seven players. https://t.co/38a4FJRdTk

Nel frattempo i Nets contro i Raptors disporranno di soli 8 giocatori.

Kevin Durant might have to play all 48 minutes tonight with Brooklyn down to these eight players against Toronto:

Nic Claxton

David Duke

Durant

Kessler Edwards

Blake Griffin

Patty Mills

Day’Ron Sharpe

Can Thomas

More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 14, 2021