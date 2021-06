Draymond Green non ha mai avuto paura di far sentire la sua voce. La star dei Golden State Warriors è stata altrettanto esplicita su Twitter sull’abuso da parte dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo in gara-1 contro i Brooklyn Nets. Draymond Green ha parlato di ciò che i Milwaukee Bucks stavano facendo di sbagliato nella serie di playoff NBA contro i Brooklyn Nets:

If the bucks want to win this series, they have to go away from the Giannis pick and roll as the handler. It’s too predictable in a SEVEN game series against a team with equal or more talent.

— Draymond Green (@Money23Green) June 6, 2021