Il rapporto tra Draymond Green e i tifosi dei Memphis Grizzlies non è stato dei migliori nelle prime due gare delle Semifinali di Conference. La stella degli Warriors, dopo l’espulsione in Gara-1, aveva provocato il pubblico del FedEx Center uscendo dal campo. In Gara-2 invece ha rivolto un plateale doppio dito medio alle tribune uscendo dal campo, dopo che i suoi Warriors erano stati sconfitti e raggiunti 1-1 nella serie.

