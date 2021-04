Damian Lillard ha ripetuto più volte che intende rimanere ai Portland Trail Blazers, qualunque cosa accada. La lealtà di Dame ha esercitato pressioni sulla squadra per cercare di portare più talento possibile a Portland con la speranza di costruire una vera contender attorno a Lillard. A quanto pare, Draymond Green sembra essere sul radar NBA di Portland in questo momento.

Secondo Jake Fischer di Bleacher Report, Portland tiene d’occhio l’NBA Draymond Green da diversi anni:

Il compito dei Blazers è sorprendentemente simile a quello degli Warriors che devono ottimizzare questi ultimi anni dell’unione di Stephen Curry con Klay Thompson e Draymond Green, poiché sia ​​Curry che Lillard ora hanno 30 anni. Green, dicono i rumors, è anche il principale giocatore che Portland ha a lungo sognato per supportare il suo tandem Lillard-McCollum.

Per essere chiari, gli Warriors non hanno messo Green come asset commerciale o almeno non la pensiamo così. L’ex Difensore dell’anno rimane una parte fondamentale del nucleo di Golden State mentre cercano di lanciare una sfida per la prossima stagione (no, senza Klay Thompson, questo non succederà quest’anno).

Questo rumors ha più domande che risposte, tuttavia, la più convincente è la volontà di Golden State di separarsi da Green. Inoltre, cosa potrebbero offrire i Blazers in cambio?

