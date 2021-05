NBA – Draymond Green è la non guardia con più gare da almeno 15 assist

Il valore di Draymond Green per i Golden State Warriors non dovrebbe mai essere messo in discussione, anche se quest’anno non è sempre stato impeccabile. Contro i New Orleans Pelicans Draymond Green ha chiuso ancora con 15 assist e Green ora ha il maggior numero di partite in NBA con almeno 15 assist per un giocatore che non è guardia in una singola stagione. Questo è solo uno dei tanti modi in cui influenza gli Warriors:

Draymond Green ha registrato la sua settima partita in questa stagione con almeno 15 assist. Secondo @EliasSports, sono il numero più alto di partite con almeno 15 assist in una stagione per una non-guardia nella storia della NBA.

Draymond Green recorded his 7th game this season with at least 15 assists. According to @EliasSports, that's the most 15-assist games in a season by a non-guard in NBA history. pic.twitter.com/MovVH9J03I — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 4, 2021

Si tratta di un record che Draymond Green e pochi altri avrebbero potuto infrangere, forse solo LeBron James nell’NBA di oggi. Non è un mistero che Draymond Green non sia il miglior marcatore della storia dell’NBA ma non è altrettanto un mistero che in termini di assist, tra gli interni, non sia secondo a nessuno. Chissà se Zion Williamson, giusto per citare un lungo giovane fenomenale, riuscirà a superare il #23 degli Warriors in un futuro non troppo lontano.

