I Golden State Warriors sono tornati in carreggiata dopo qualche sbandamento nelle ultime settimane, dovuto a diversi fattori tra i quali l’infortunio di Draymond Green. Il lungo è assente dal 5 gennaio per un problema alla schiena, ma per rivederlo bisognerà attendere ancora un po’. Nel ricevere la sua quarta convocazione in carriera all’All Star Game, Green ha infatti annunciato che non vi potrà prendere parte. Poco dopo, in conferenza stampa, ha aggiunto che un suo rientro potrebbe avvenire tra 3-4 settimane ma che comunque non è una cosa certa.

Per tranquillizzare gli animi, Green ha detto che questa notizia non deve indurre al panico nemmeno se i tempi dovessero essere più lunghi di così. Senza Green, gli Warriors hanno un record di 10-5 e, con 7 vittorie consecutive, sono secondi ad Ovest.

Draymond Green said he’s hopeful he can return in the next “3-4 weeks” but cautions that is no guarantee and, if he isn’t back yet, don’t sound the alarm bell

Full detailed soundbite pic.twitter.com/Is0FiHEyUB

— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 4, 2022