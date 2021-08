Nico Mannion ha deciso di lasciare (per ora) i Golden State Warriors e l’NBA e Draymond Green non potrebbe essere più felice per lui. Green crede che questa sia stata la mossa migliore per Mannion in questa fase della sua vita e della sua carriera. Sa anche che questo potrebbe far stare meglio la giovane guardia prima e forse aiutare gli Warriors lungo la strada con un ruolo più importante.

Martedì Mannion ha firmato con la Virtus Bologna, il che significa che il 20enne non sarà con i Golden State Warriors nella stagione NBA 2021-2022. Gli americani hanno selezionato Mannion con la scelta assoluta numero 48 l’anno scorso e lui aveva un two-way contract. Golden State mantiene i suoi diritti se vuole tornare in NBA e il suo contratto con la Virtus Bologna è di due anni ma può ritornare in America già l’estate prossima.

Questo il pensiero di Draymond Green sulla scelta di Nico Mannion di lasciare momentaneamente l’NBA:

“Fai soldi e vai dove puoi giocare”, ha detto Mannion a Jason Dumas di KRON4.“Ha detto, ‘Se fossi in te, andrei dove verrò pagato e dove posso giocare.’ Ha detto: ‘Sei abbastanza bravo da andare laggiù, dimostrare quanto sei forte e tornare in NBA’ “.

Nico told me he had the full support of Steve Kerr and the Warriors will retain his rights while he is overseas. But one of the biggest voices in Nico's decision was @Money23Green. He told me he leaned on Dray for advice over the last couple of days. pic.twitter.com/cQpKR1X3pp — Jason Dumas (@JDumasReports) August 11, 2021

