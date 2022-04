La superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry, ha fatto il suo ritorno in campo in Gara 1 del primo round dei playoff NBA. Il due volte MVP è uscito dalla panchina e ha segnato 16 punti in 21 minuti nella vittoria sui Denver Nuggets.

Draymond Green era felice di riavere Curry in NBA e ha pensato che fosse un’ottima idea farlo sempre partire dalla panchina. Vede anche alcuni vantaggi nel tenerlo come sesto uomo in modo permanente.

“Questo è il più grande giocatore mai uscito dalla panchina. Questo è un professionista. Ora, non so quanto durerà, forse un’altra partita o due o tre, chi lo sa? Ma se rimane così per il resto di questa serie di playoff e il prossimo anno, ti garantisco che andrò al Caesars e scommetterò su di lui per il sesto uomo dell’anno”.

L’allenatore NBA degli Warriors, Steve Kerr, ha parlato con i media domenica mattina, ma non ha rivelato se Curry continuerà a uscire dalla panchina, come proposto da Green. L’idea alla base di far partire Curry dalla second unit è di ridurre il tempo in cui sta effettivamente fermo e così può chiudere ogni quarto. Vediamo come saranno le cose nel corso di questo turno ma intano Dreamond ci ha fatto ridere.

