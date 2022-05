Mentre i Golden State Warriors aspettano di sapere chi affronteranno alle NBA Finals, Draymond Green è tornato ospite di Inside The NBA su TNT, con la quale ha contratto. Prima della partita di ieri notte, la stella degli Warriors aveva predetto in diretta televisiva che, secondo lui, saranno i Boston Celtics gli avversari della sua squadra in finale. Qualcosa che ritenevano probabile in molti prima che gli Heat vincessero Gara-6, riportando la serie in Florida per l’ultima, decisiva partita.

Le parole di Green non hanno fatto per nulla piacere ad Udonis Haslem, capitano e leader dello spogliatoio di Miami pur senza mettere quasi mai piede in campo. Il veterano, 41 anni, ha attaccato il collega dicendo che “ha infranto il codice”, una sorta di regolamento non scritto tra giocatori. Al termine di Gara-6, Haslem si era inoltre girato verso le telecamere e aveva urlato: “Ringraziate Draymond Green!”.

Draymond ha infranto il codice. Non puoi dire m*****e come quelle. È mancanza di rispetto. Può fare meglio di così. Ha lasciato che Shaq lo spingesse a dire str*****e che non dovrebbe dire. Non ho dormito molto dopo che ha detto quelle cose. Erano davvero delle str*****e.

Haslem non è stato l’unico a prendersela. Anche PJ Tucker ha mostrato grande risentimento nei confronti delle parole di Draymond Green:

Non so che parte del gioco sia quella. Un giocatore che fa pronostici in favore di una squadra prima che la serie sia finita. È pazzesco.