Essendo ormai in NBA da quasi un decennio, la superstar dei Los Angeles Lakers, Anthony Davis, ha condiviso il campo con moltissimi compagni di squadra nel corso di questi anni, sia ai New Orleans Pelicans sia ai Los Angeles Lakers. Tuttavia, quando si tratta del compagno di squadra più divertente che abbia mai avuto, AD non ha nemmeno avuto bisogno di pensarci due volte. E no, non è LeBron James il compagno NBA di Anthony Davis più divertente che abbia mai avuto ma Jared Dudley.

In una recente intervista AMA su Reddit, Anthony Davis ha rivelato che il giocatore NBA più divertente con cui abbia avuto il privilegio di essere nella stessa squadra è Jared Dudley:

“Non ho dubbi nel dire Jared Dudley. Lui è davvero fuori di testa. Lui è il mio ragazzo. Dudley è il più divertente compagno di squadra con cui abbia mai giocato di sicuro”.

Non è la prima volta che Anthony Davis elogia Jared Dudley, come potete leggere a questo link. I due sono ottimi amici e condividono tanto tempo insieme, dentro e fuori dal campo. Non è un segreto che Dudley sia una componente fondamentale dello spogliatoio dei Los Angeles Lakers, anche se in campo non è certamente tra le punte di diamante.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.