I Brooklyn Nets hanno eliminato abbastanza agevolmente i Boston Celtics nel loro primo round, vincendo per 4 a 1. Ma quell’unica sconfitta, alimentata da una performance NBA epica di Jayson Tatum, ha chiaramente impressionato Kevin Durant.

Kevin Durant ha parlato alla show di the etcs su YouTube, reagendo alla sua esperienza NBA contro i Celtics, in particolare contro Jayson Tatum.

“Sono in NBA da 13, 14 anni e ho iniziato ad apprezzare i matchup, delle serie, dei giocatori contro cui gioco. Ho disputato serie contro Kobe, LeBron, Tim Duncan, i Memphis Grizzlies. Jayson Tatum è in quella conversazione. È quel giocatore di livello d’élite già a 23 anni e sono tipo, va bene, posso vedere dove sta andando. È stato un onore giocare contro di lui”.

In gara-3, i Nets hanno ottenuto 39 punti e 9 rimbalzi da Durant, oltre a 41 punti e 10 assist di James Harden. Ma questo non è stato sufficiente per fermare la notte da sogno dell’All-Star dei Celtics: 50 punti tirando 16 su 30 dal campo. Boston è stata chiaramente demolita in quella serie, specialmente con Jaylen Brown fuori. Ma per almeno una notte, Tatum è stato il miglior giocatore in campo.

La star dei Celtics ha ascoltato ciò che Kevin Durant aveva da dire e ha rapidamente risposto con ciò che quel messaggio significava per lui:

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.